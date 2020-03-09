В понедельник 9 марта в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одного мужчину.

Об этом проинформировала пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

Отмечается, что мужчина вернулся с признаками инфекционного заболевания из страны, где был зафиксирован случай COVID-19.

Фото: www.facebook.com/cvODA

В ОГА добавили, что ранее результаты тестов на коронавирус у шестерых жителей Черновицкой области не подтвердились, как и у контактных лиц. Результаты анализов мужчины, которого с подозрением на коронавирус госпитализировали 7 марта, еще не готовы.

Чиновники утверждают, что зараженный также прибыл из страны, где зафиксированы вспышки болезни.

Как сообщала "Страна", у первого зараженного в Украине коронавирусом повторно диагностировали вирус.