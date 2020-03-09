Президент США Дональд Трамп призывает американцев не сеять панику из-за вспышки коронавируса в стране.

Об этом глава американского государства написал в своем твиттере.

"В прошлом году 37 000 американцев умерли от обычного гриппа. Это средний показатель от 27 000 до 70 000 в год. При этом ничего не закрыто, жизнь и экономика продолжаются. На данный момент есть 546 подтвержденных случаев коронавируса в стране, с 22 смертями. Подумайте об этом!" - написал президент в своем твиттере.

Фото: twitter.com/realdonaldtrump

Ранее Трамп написал в соцсети, что Трамп обрадовался обвалом котировок нефти в США.

Также мы рассказывали, что в Великобритании вся нация поднялась на борьбу с коронавирусом.