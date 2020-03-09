В Окружном административном суде Киева обязали Службу безопасности Украины восстановить в должности люстрированного офицера по особым поручениям 1 категории группы советников и консультантов главы СБУ Владимира Верхогляда.

Об этом говорится в решении судьи Руслана Арсирия.

Суд постановил, что СБУ должна отменить указ об его увольнении по закону "Об очищении власти". Также Служба безопасности должна выплатить ему за время вынужденного прогула (почти 5 лет) порядка 2,5 миллионов гривен зарплаты. Также суд обязал Минюст отозвать ведомости об офицере из реестра люстрированных чиновников.

Напомним, закон о люстрации, который был принял Радой в 2014 году, был отвергнут Европейским судом по правам человека, признавшим его нарушающим права граждан. Это означает, что все иски, которые подавались люстрированными чиновниками, автоматически считаются удовлетворенными.

Как ранее сообщала "Страна", сейчас в украинских судах находится порядка 600 исков от чиновников, которые требуют восстановить их в должностях и компенсировать возмещение за время вынужденного прогула.