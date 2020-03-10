Предлагаем гороскоп на 10 марта. День подходит для активных действий и планирования, физической работы и умственной деятельности.

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Овен (21.03 - 20.04)

Овнов ожидает спокойный день. Сегодня важно не впадать в крайности и задуматься о будущем. Все идеи сегодняшнего дня в ближайшее время удастся воплотить в жизнь. Тщательно продумывайте планы и не принимайте поспешных решений, как бы сложно вам ни было сохранять спокойствие. Самым лучшим общением станет неформальное - обсудите вопросы с коллегами в ресторане или после совместной партии в теннис.

Телец (21.04 - 20.05)

Не ожидайте от сегодняшнего дня слишком многого. Часть планов не получится реализовать из-за некоторых конфликтов с людьми, от которых многое зависит в вашей жизни. Возможно, вы задумаетесь о том, чтобы прекратить важное для вас сотрудничество или связь, игравшую прежде важную роль. Все решения лучше принимать обдуманно. Тем более нежелательно начинать в этот день любые разбирательства или обсуждать ситуацию с друзьями.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Вы сможете добиться успеха в любых начинаниях, если не будете ожидать слишком легких побед. Попытайтесь найти занятие, способное надолго вас увлечь. Оно сможет открыть в будущем заманчивые перспективы. Другие проекты лучше на время отложить и не огорчаться, если их реализовать не получится. Примите неприятную для себя информацию сегодняшнего для. К вечеру все будет намного лучше..

Рак (22.06 - 22.07)

В этот день у Раков возможны перемены к лучшему в денежной сфере. Вам могут предложить дополнительный источник дохода. В личных делах также ожидают позитивные изменения. Можно не переживать из-за конкурентов, они не будут представлять сегодня угрозу. Многие будут проявлять к вам повышенный интерес. От вас потребуется немного - быть самим собой и наслаждаться происходящим.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня вам однозначно понадобиться помощь родных и близких. Союзники помогут достигать целей. Не лишним будет обратиться за поддержкой к хорошему знакомому или надежному другу. Все важные решения принимайте самостоятельно, обдумав все данные вам советы, но полагаясь на собственный жизненный опыт и здравый смысл.

Дева (24.08 - 23.09)

Вы сможете иначе взглянуть на проблемы, над которыми часто размышляли в последнее время, если постараетесь обращать внимание на все, что происходит вокруг. Те события, которые могу изначально казаться вам незначительными, могут иметь серьезные последствия. Лучше не расслабляться, а своевременно реагировать на все проблемные вопросы. Первые победы - еще не повод прекращать бдительность.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня вас ожидает непростой, но интересный день. Ваше окружение может неожиданно измениться. Те, с кем вы раньше не общались, неожиданно заполнят вашу жизнь и привнесут в нее яркие эмоции. Неожиданное событие может заставить вас задуматься об изменениях в жизни. Новые знакомства окажутся перспективными, а ваша инициативность поможет проявиться зарождающимся чувствам.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Звезды готовы поддержать вас в разрешении вопроса, который беспокоил вас долгое время. Лучше поспешить, чтобы не дать кому-то другому воспользоваться удачным сечением обстоятельств. Вам пригодятся ваши аналитические умения и опыт, полученный ранее. Сегодня любые советы посторонних для вас бесполезны. Можете спокойно не реагировать на них. Уже вечером вас ожидают денежные поступления или шопинг.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодняшний день отличается романтическими тенденциями, которые в последнее время влияют на ваши поступки. Есть шанс новых знакомств и долгосрочных увлечений. Вы проявляете искренний интерес к окружающим, поэтому они часто отвечают вам взаимной симпатией. Успехи в скором времени смогут принять серьезный характер, ваше настроение не испортят даже возникшие неприятности. Вы ко многому относитесь с юмором и пониманием. Такой подход нравится людям и у вас появляются новые союзники.

Козерог (22.12 - 20.01)

Вы найдете применение своим знаниям, если не будете бояться экспериментировать и браться за новые дела. День предстоит беспокойный, но звезды советуют вам не терять уверенности в себе. Не позволяйте событиям сделать вас слишком чувствительными и ранимыми. Вам может казаться, что люди, которым вы привыкли доверять, нечасто откровенны с вами. Чтобы не запутать отношения еще больше, важно оставить свои сомнения при себе и не высказывать знакомым своего недовольства.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня у Водолеев есть шанс найти новый источник вдохновения и энергии. В сложных делах вы сможете добиться успеха благодаря своей расчетливости и благоразумности. Не ищите легких путей для достижения поставленных целей. Все отношения и новые знакомства, которые могут сегодня складываться, будут непростыми. Лучше оценить реальное положение дел и избавиться от ненужных иллюзий.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб возможны перемены в личной жизни. Они связаны с тем, что вы начинаете иначе смотреть на окружающий мир и по-другому анализировать ситуации. Все сомнения и заблуждения смело оставляйте в прошлом. Впереди вас ждет приятное общение и радость от того, что вы научились в собеседнике видеть своего союзника. Все поездки будут удачными. Вы готовы к приключениям и у вас есть единомышленники, не переживайте и не старайтесь все контролировать. Этот период удачен, чтобы плыть по течению и радоваться жизни.

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