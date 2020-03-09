Президент США Дональд Трамп одобрил крутое пике мировых цен на нефть, которые утром в понедельник, 9 марта, рухнули в среднем на 30%, что стало крупнейшим снижением за последние 29 лет - со времен войны в Персидском заливе.

"Хорошо для потребителей, цены на горючее снижаются", - написал Дональд Трамп в своем микроблоге в Тwitter.

Фото: twitter.com

Напомним, азиатский, европейский, а затем и американский фондовые рынки рухнули в понедельник сразу после открытия торгов. Это произошло после провала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены, несмотря на падение спроса на углеводороды на мировом рынке.

Также падение цены на нефть спровоцировало и обвал рубля в России, который по отношению к доллару США опустился до 75 рублей. А цена евро выросла до 86 рублей.

Ранее "Страна" писала о том, что по заявлению Минфина РФ, Россия выдержит потери бюджета от падения цены на нефть в течение 10 лет.