В Запорожье умерла 10-летняя девочка, на которую упала скульптура "Маша и медведь"
В Запорожье в коммунальном парке культуры и отдыха "Дубовая роща" из-за падения деревянной статуи "Маша и медведь" погибла 10-летняя девочка.
Об этом на своей странице в понедельник сообщил запорожский активист Андрей Лукин.
"Девочка, на которую вчера в Дубовой Роще упала деревянная статуя, умерла. Ждем наказания виновных", - написал активист.
Несчастный случай произошел 8 марта днем во время массовых гуляний в парке. Девочку в бессознательном состоянии госпитализировали в больницу, где она скончалась.
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Трагедия в Дубовке! Незакрепленная 200 килограмовая статуя упала на 10 летнюю девочку. Ребенок в реанимации! Как вы думаете, удастся ли директору парка Комаренко в очередной раз уйти от ответственности и навешать лапши на уши мэру Владимиру Буряку, как это было с вырубленными в парке деревьями и дорогой? Полное видео в телеграм. Ссылка в описании профиля. #запорожье #запоріжжя
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