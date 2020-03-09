В Запорожье в коммунальном парке культуры и отдыха "Дубовая роща" из-за падения деревянной статуи "Маша и медведь" погибла 10-летняя девочка.

Об этом на своей странице в понедельник сообщил запорожский активист Андрей Лукин.

"Девочка, на которую вчера в Дубовой Роще упала деревянная статуя, умерла. Ждем наказания виновных", - написал активист.

Несчастный случай произошел 8 марта днем во время массовых гуляний в парке. Девочку в бессознательном состоянии госпитализировали в больницу, где она скончалась.

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