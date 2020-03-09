Во вторник, 10 марта, ночью и утром в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

В связи с этим, столичным водителям рекомендуют во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, включать противотуманные фары вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию, при остановке включать аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик сообщила, какой будет погода в Украине на день рождения Тараса Шевченко.

Также мы сообщали, что в Альпах при сходе снежных лавин погибли пять туристов и полицейский, а ГСЧС Украины предупреждает об угрозе в Карпатах.