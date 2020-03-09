Первый день судебного заседания в деле об обвинении четверых в трагедии МН17 закрыт.

Как передает "Интерфакс-Украина", после короткого выступления представителя родственников погибших Питера Лангстрата председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус заявил, что на этом сегодняшняя повестка дня исчерпана.

"Завра мы будем задавать вопросы о состоянии уголовного расследования", - объявил он.

Отметим, что на первом судебном заседании выступили все стороны процесса: обвинение, защита и представители потерпевших.

При этом, как передает Новое Время, один из прокуроров предложил провести расследование дополнительных фактов дела на территории Украины.

"В Украине необходимо провести некоторые дополнительные расследования", - сообщил во время заседания прокурор Вард Фердинандуссе.

По его словам, дорасследовать, в частности, надо роль Владимира Цемаха, которого отдали России по время обмена пленными.

Как сообщала "Страна", родные погибших при крушении МН17 подали суду 84 заявления с требованием денежной компенсации.

Напомним, сегодня в Нидерландах проходит судебный процесс по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийском Boeing-777. Подсудимыми в деле выступают трое россиян и один украинец: Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, их обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.