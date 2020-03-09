Нефтяная война, которую развернули Россия и Саудовская Аравия, сильно ударила по основным финансовым рынкам в мире.

С самого утра 9 марта обвалились азиатские фондовые индексы:

• японский индекс Nikkei 225 упал на 5,07%;

• южнокорейский KOSPI — на 4,19%;

• шанхайский Shanghai Composite — на 3,01%;

• шэньчжэньский Shenzhen Composite — на 3,79%;

• гонконгский Hang Seng Index — на 4,23%.

Все это — реакция на обвал цен на нефть. Сначала они обрушились на 29-32%: фьючерсы на Brent рухнули до $32,28 за баррель, а на WTI — на $28,33 за баррель. После полудня котировки немного отыграли наверх: североморский сорт Brent отошел к $36,03/барр, а американский WTI — к $32,37/барр.

Однако рынкам было сложно переварить главную новость, которая стала первопричиной этого обвала: провал переговоров между ОПЕК и странами, не входящими в нефтяной картель (ОПЕК+), по соглашению о сокращении добычи нефти. Старый договор о лимитированной добыче перестанет действовать с 1 апреля 2020 года, и его хотели продлить (так поступают с 2017 года, чтобы удержать цены на нефть повыше). Однако РФ отказалась войти в новое соглашение, а значит будет добывать, сколько пожелает. А вдогонку ей аналогичное заявление выдала и Саудовская Аравия — что будет наращивать производство нефти и готова снижать цены не нее. Что сразу назвали "нефтяной войной".

Потому европейские рынки открывали на негативном новостном фоне, и обвалились еще сильнее азиатских:

• итальянский фондовый индекс FTSE MIB рухнул на 9%;

• французский CAC 40 — на 6,4%;

• британский FTSE 100 — на 6,27%;

• немецкий DAX — на 5,84%.

Серьезно пострадали и "виновники тожества": индекс саудовской биржи Tadawul на открытии торгов провалился сразу на 9,5%, а вместе с ним покатились вниз и цены на бумаги крупных российских компаний на мировых рынках. Например, акции "Лукойла" сразу обвалились на 19,63%, и у "Газпрома" меньше — на 4,91%.

"Что-то подобное мы уже видели в 2008 году, идут тотальные распродажи и котировки катятся вниз. Заголовки СМИ пестрят пугающими заголовками и еще сильнее раскручивают панику на биржах. Первая реакция — всегда очень эмоциональная, но за ней может следовать коррекция. Чем сильнее падает рынок, тем серьезней затем коррекция или отскок. Очень важный момент — это реакция американского фондового рынка, нужно следить за торгами в США", — прокомментировал "Стране" ситуацию аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

Курсы валют и цены на сырье

Вслед за фондовыми рынками сильно пострадали и валютные. Курс российского рубля к доллару рухнул с 68 руб/$ до 74,86 руб/$, а затем и к 75,67 руб/$. А цена европейской валюты подскочила с $1,11-1,12/€ до $1,14/€.

"К сожалению, Украина не может не реагировать на то, что происходит в РФ. Чтобы не говорили о сокращении объемов внешней торговли с этой страной, все знают, что экономические контакты не прекращались полностью, а перестроились и происходят через Беларусь. Так что дестабилизация РФ скажется на нас, равно, как панические настроения у других торговых партнеров. Это Китай и Евросоюз", — прокомментировал "Стране" ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

При этом отмечается снижение мировых котировок и по важным для Украины экспортным торговым группам. Средние цены на майские фьючерсы на пшеницу к обеду 9 марта подешевели на 1,48%, на кукурузу — на 1,17%, а металлы потеряли в среднем 2-3% стоимости.

"Все цены будут падать, скорее металлы больше, чем зерно. Естественно, для поставщиков этой продукции это будет непростое время", — признал в беседе со "Страной" руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

От ОВГЗ будут активнее избавляться

Хотя в целом наши финансисты надеются на то, что стране удастся выровнять торговый баланс даже в такой ситуации — на сокращении импорта. Но больше эксперты переживают из-за действий иностранцев, в руках которых находится крупный портфель украинских ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). Его размер превышает эквивалент $4 млрд. В неподвижном состоянии, такое владение не очень пугало, однако, из-за коронавируса иностранцы в последние недели активно выводят свои капиталы из развивающихся стран. Распродают и украинские гособлигации, а на полученную гривну раскупают доллар на межбанке.

Именно из-за такой активности с начала марта 2020 года безналичный курс доллара уже подскочил на 32 копейки, и оказался в пятницу, 6 марта, 25,02 грн/$. Чтобы он не обвалился сильнее, Нацбанку пришлось продать на прошлой неделе $157,2 млн (чистый объем интервенций). Готов ли НБУ и дальше распродавать свои золотовалютные резервы и поддерживать гривну — точно неизвестно. Единственное, на что надеются аналитики — что иностранцы не впадут в мощную панику, и будут спокойно сбрасывать ОВГЗ.

"ОВГЗ в понимании любого нерезидента — это высокорисковый актив. Во время паники от таких активов автоматически пытаются избавиться, так что определенная распродажа будет. Но не думаю, что масштаб будет большим", — считает Александр Паращий.

Хотя все понимают, что все зависит от настроя мировых рынков и от уровня поддержки, который им окажут правительства разных стран и финансовые регуляторы.

"Посмотрим, как на новости по нефти будут реагировать американские рынки, и на то, насколько существенной будет паника. Если она будет сильной, то активы будут распродаваться на эмоциях, даже в убыток. Кстати, именно этот момент идеален для тех, кто захочет дешево откупить актив. На минимальной цене, как говорится, "на дне". Но все будет зависеть от дальнейшего развития событий", — подчеркнул Сергей Дроздов.

Что будет с курсом гривны в марте

Украинские банкиры считают, что завтрашние межбанковские торги (9 марта межбанк не работает из-за выходного) начнутся со снижения курса гривны: по одним оценкам, безналичный рынок откроется подорожанием доллара на 8 копеек — в рамках 25,05-25,10 грн/$, а по другим еще выше — на 25,05-25,15 грн/$.

Дальше все будет зависеть от действий Национального банка. Иностранцы, несомненно, будут стоять в очереди на покупку доллара, потому от НБУ ждут активных распродаж доллара из золотовалютного резерва. Мало кто верит, что регулятор удовлетворит все заявки, потому девальвация гривны считается вопросом решенным. Минимально до 25,05-25,10 грн/$, максимально — до 25,30 грн/$.

"Неизвестно, какую линию поведения выберет Нацбанк и правительство. Либо решат поддержать украинских экспортеров: дадут подрасти курсу доллара естественным путем, и улучшат наполнение госбюджета. Либо будут защищать гривну. Посмотрим. Хотя некоторая девальвация могла бы помочь промышленности: до 26 грн/$ или даже до 27-28 грн/$. Объем импорта в Украину и так сократились, и большой зависимости от цены газа у нас сейчас нет. Плюс население больше не закредитовано в валюте, как было шесть назад. Все сценарии нужно просчитывать", — заметил Василий Невмержицкий.

От одномоментной девальвации гривны сильнее всего пострадают иностранные держатели ОВГЗ. Ведь некоторые из них заходили в Украину с покупками гривневых облигаций по 25-26 грн/$, и получат убытки на выводе инвестиций. С самим выводом денег больших проблем быть не должно, и все будет зависеть от того, сколько нерезиденты согласятся потерять. Финансисты уверяют, что гривневые гособлигации у них готовы откупать, но откупить с дисконтами.

"Думаю, наши госбанки и другие финучреждения смогут выкупить облигации нерезидентов. Но, конечно, если получат на них хорошие скидки", — считает Невмержицкий.

Кстати, эта уценка позволит неплохо сэкономить и нашему Нацбанку. Чем меньше гривны за ОВГЗ выручат иностранцы, тем меньше доллара из золотовалютных резервов придется продавать НБУ.

"С точки зрения государства это могла бы быт идеальная ситуация. Сейчас у нерезидентов ОВГЗ более чем на $4 млрд, а если они в панике согласятся на уценку, то могли бы выйти из Украины с меньшей суммой. Скажем, с $2,5-3 млрд. То есть из резерва НБУ вытечет меньше доллара, а вся недополученная иностранцами прибыль от бумаг перекочует на балансы госбанком. При этом наша страна начнет решать проблему пирамиды ОВГЗ, и что важно — не объявляя дефолт. При этом мы поддержим нашу промышленность за счет плавной девальвации гривны. Слово за Кабмином и Нацбанком. После их решения, мы поймем, насколько они зависимы от давления держателей долговых бумаг. Если не захотят сильно дисконтировать ОВГЗ — значит в бумагах осталось слишком много "своих", и на них надавили, а если нет — там настоящие иностранцы. Развязка скоро", — резюмировал в беседе со "Страной" первый зампред крупного банка.