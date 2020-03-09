В понедельник, 9 марта, на Нью-Йоркской фондовой бирже из-за ситуации с нефтью индексы рухнули сразу после ее открытия, поэтому торги пришлось приостановить торги на 15 минут. После возобновления работы индексы продолжают падать, сильнее всех промышленный Dow Jones - на 7,5%.

Также известно, что индекс S&P 500 опустился на 6,3 процента, NASDAQ - на 6,8 процента.

Отметим, что "Доу Джонс" прямо на открытии обвалился сразу на 7,5% после чего торговля была экстренно остановлена на 15 минут, чтобы не ускорять наблюдаемое падение.

Эксперты называют обрушение американского рынка ожидаемым, поскольку аналогично повели себя в понедельник азиатская и европейская биржи. было ожидаемым после того, как аналогичным образом повели себя азиатские и европейские биржи.

Напомним, после того как страны ОПЕК+ 6 марта в Вене не смогли договориться с Россией о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса, утром 9 марта мировые цены на нефть обрушились на 31%.

После этого в Минфине РФ заявили, что Россия выдержит потери бюджета от падения цены на нефть в течение 10 лет.

Также мы сообщали, что после падения цен на нефть в России рухнул рубль.