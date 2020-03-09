Украинский медиа холдинг (UMH Group), в которую входит множество украинских СМИ, рекомендовал всем своим работникам не выезжать за пределы Украины из-за коронавируса.

В случае поездки за границу работники обязаны находиться в самоизоляции в течение двух недель, а этот период считать отпуском за свой счет, сообщает Detector Media, в распоряжение которого поступило письмо за подписью председателя наблюдательного совета "Украинского медиа холдинга" Ильи Саввина от 4 марта.

Еще трое редакторов различных изданий "Украинский медиа холдинг" подтвердили, что сегодня получили этот документ от руководства.

Работников UMH Group призвали отложить или отменить поездки в любые страны, независимо от эпидемиологической ситуации в этих странах.

Данную информацию подтвердили "Стране" сотрудники UMH.

"Украинский медиа холдинг" принадлежит предпринимателю Сергею Курченко, который после Майдана 2014 года постоянно проживает в России.

Напомним, что у первого зараженного в Украине коронавирусом повторно диагностировали вирус.

Также мы писали, что в Кировоградской области ограничили проведение всех массовых мероприятий из-за коронавируса.