В воскресенье, 8 марта, в итальянских тюрьмах запретили свидания с родными из-за опасности распространения коронавируса. После этого заключенные стали устраивать бунты, в результате погибли шесть человек.

Об этом сообщает Reuters.

Свидания в тюрьмах запретили как минимум до 22 марта, заключенным оставили возможность общаться с близкими только по телефону. В результате по всей стране стали вспыхивать бунты.

Шестеро погибших в ходе беспорядков - заключенные. Трое заключенных погибли в тюрьме в северном городе Модена, еще трое после перевода в другую тюрьму.

Союз тюремных охранников Саппе сообщил, что двоих его членов взяли в заложники в Павии, но полицейским удалось их освободить. А в нескольких тюрьмах устроили поджоги, причинив серьезный ущерб.

И город Модена, и Павия находятся в "красной зоне" карантина, которую правительство установило для ограничения заражения коронавирусом.

Напомним, в Иране из-за коронавируса освободили 70 тысяч заключеных. При этом пока неизвестно, будут ли они после эпидемии возвращены в места лишения свободы.