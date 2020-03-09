Церемония зажжения олимпийского огня в Греции пройдет без зрителей из-за коронавируса.

Об этом сообщает Greek Reporter со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Греции.

Решение закрыть доступ на церемонию для болельщиков было принято после решения правительства Греции о мерах по противодействию распространению вируса.

"Церемония зажжения Олимпийского огня 12 марта будет проходить без присутствия зрителей, и в ней примут участие только 100 аккредитованных гостей из Международного олимпийского комитета и Организационного комитета Игр-2020 в Токио", - говорится в сообщении.

Отметим, что церемония зажжения олимпийского огня состоится 12 марта в Древней Олимпии, а 19 марта на стадионе в Афинах состоится передача олимпийского огня оргкомитету Токио-2020, а в течение восьми дней по всей территории Греции будет проходить эстафета огня.

По данным на 8 марта, в Греции выявлено 73 случая заражения коронавирусом.

Ранее МОК заявил, что нацелен на успешное проведение Олимпиады в Токио, которая должна состояться с 24 июля по 9 августа, несмотря на эпидемию коронавируса. При этом некоторые японские чиновники допускают, что Олимпийские игры в Токио могут быть перенесены на осень или зиму.

Оргкомитет Игр в Токио в феврале объявил о создании специальной рабочей группы по мониторингу ситуации с коронавирусом.

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