Сегодня, 9 марта, президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили память украинского поэта Тараса Шевченко по случаю 206-й годовщины со дня его рождения.

Супруги Зеленские возложили цветы к памятнику Кобзаря в Киеве. 42-летняя леди Зе для этого события выбрала по-весеннему легкий образ: на ней была белая рубаха, темные брюки, бежевый тренч и туфли итальянского бренда Prada. "Страна" разобрала новый лук первой леди.

Супруги Зеленские возле памятника Тарасу Шевченко, фото: president.gov.ua

Эта модель с квадратными носками из свежей коллекции. Выполнена из лакированной кожи и представлена в нескольких цветах. У первой леди - комбинация из черного и бежевого. Высота каблука - 8,5 сантиметров. Стоит такая пара туфель 610 фунтов стерлингов или 19 776 гривен по курсу НБУ на 09.03. 2020 года.

Туфли Prada, как у Елены Зеленской, фото: net-a-porter.com



Тренч первой леди тоже из новой коллекции Prada. Сам производитель называет его "техническим пальто из поплина (ткань из хлопка)". Идет в комплекте с кожаным ремнем и стоит $2250 или около 65 000 гривен.

Тренч, как у первой леди, фото: prada.com

Отметим, что в одежде бренда Prada супруга Владимира Зеленского позировала для фотосессии в журнале Vogue.