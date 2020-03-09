Товарищеский футбольный матч между сборными Украины и Франции, проведение которого запланировано на 27 марта в Сен-Дени, может пройти без участия зрителей. Это связано с тем, что после вспышки коронавируса CoVid-2019 французские власти решили ограничить проведение массовых мероприятий, в которых участвует более 1000 человек.

По информации Deutsche Welle, исключения будут только для мероприятий, которые несут пользу для "национальной жизни" - демонстрации, экзамены и т. д. Футбольный матч не входит в эту категорию.

Таким образом, если не будут соблюдены все меры предосторожности, то матч пройдет при пустых трибунах.

Напомним, во Франции выявлено 1 209 случаев коронавируса. 19 из них стали мертельными. 12 человек выздоровели.

Напомним, УЕФА запретил футболистам рукопожатия перед матчами из-за коронавируса.

Ранее "Страна" писала о том, что коронавирус прорвался в штаб-квартиру НАТО.