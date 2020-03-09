Результаты повторного теста на коронавирус заразившегося жителя Черновицкой области дали положительный результат.

Об этом сообщает UA: Буковина со ссылкой на замглавы Черновицкой ОГА Наталью Гусак.

"39-летнему мужчине повторно провели тест - коронавирус подтвердился", - сказала Гусак.

По ее словам, у мужчины колеблется температура до 37,6 градусов.

Отмечается, что медики проведут 10 марта консилиум, на котором примут решение, как дальше будут лечить пациента. На данном этапе больному оказывают симптоматическое лечение.

11 марта его осмотрит врач Всемироной организации здравоохранения.

Ранее "Страна" информировала, что 7 марта в Черновцах еще одного местного жителя госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Еще мы писали, что в Черновцах из-за коронавируса обязали носить маски водителей общественного транспорта и коммунальщиков.