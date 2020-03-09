Трейдеры шокированы снижением цен на нефть на 30% из-за решения Саудовской Аравии развязать ценовую войну с Россией. Из-за самого большого обвала цен на нефть с момента войны в Персидском заливе 1991 года 9 марта может стать одним из важнейших дней для мировых рынков.

Об этом со ссылкой на трейдеров пишет Bloomberg.

Снижение цен на нефть быстро распространилось на другие рынки. Доходность 10-летних казначейских облигаций впервые упала ниже 0,5%. Чувствительные к нефти валюты также рухнули, а мексиканский песо ослаб на 6%. Фьючерсы на индекс S&P 500 упали примерно на 5%, что вызвало ограничения на торговлю.

Поскольку турбулентность распространилась на валюты, некоторые трейдеры изо всех сил пытались не отставать от быстрых колебаний на рынках. Как австралийский, так и новозеландский доллары быстро опустились, прежде чем восстановили некоторые потери. Иена выросла на 3,6%, а норвежская крона упала на 4,7%.

Работа на дому - обязательная мера, принятая финансовыми фирмами с целью сдерживания рисков от вспышки коронавируса - добавила еще один элемент неопределенности.

Напомним, "Страна" писала о том, что ждет гривню и Украину в связи с обвалом цен на нефть и мировых рынков.

Также мы сообщали, что днем 9 марта нефть и рубль приостановили падение и чуть поднялись после утреннего крутого пике.