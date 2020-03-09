Кировоградская область до 1 апреля ограничила проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса. Правда, на территории области не зарегистрировано еще ни одного случая этого смертельно опасного заболевания. Об этом сообщается на сайте Кировоградской областной государственной администрации.

"На территории области ограничили проведение культурно-творческих, образовательных и спортивных мероприятий в период с 9 марта по 1 апреля", - говорится в сообщении.

Как кточняют власти Кировоградской области, в случае распространения эпидемии коронавируса больных будут принимать две госпитальные базы – Кировоградская областная больница и Центральная городская больница в Кропивницком.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 8 марта официально зарегистрирован лишь один случай заражения коронавирусом - у вернувшегося из Италии жителя Черновцов. Еще у 20 человек коронавирус не подтвердился.

Ранее "Страна" писала о том, что в штабе ООС заявили о намерении России переправить на Донбасс зараженного коронавирусом.

Также мы сообщали, что власть рекомендовала украинцам не ездить в страны с коронавирусом, а за ситуацией следить на сайте Tripadvisor.