Власти Ирана, где с каждым днем растет число жертв коронавируса, приняли решение об освобождении 70 тыс. заключенных, чтобы предотвратить распространение болезни в местах лишения свободы.

Об этом сообщил глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси, передает Aljazeera.

При этом чиновник не уточнил, будут ли заключенные после эпидемии возвращены в места лишения свободы.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом Covid-19 в Иране выросло на 595 человек - их уже более 7 тысяч, а жертвами коронавируса в общей сложности стали 237 человек.

Как сообщалось ранее, в Иране от коронавируса умерла депутат парламента.

Еще напомним, что по прогнозам китайского врача, распространение коронавируса на планете пойдет на спад в июле текущего года.