В Иране из-за коронавируса освободили 70 тысяч заключеных
Власти Ирана, где с каждым днем растет число жертв коронавируса, приняли решение об освобождении 70 тыс. заключенных, чтобы предотвратить распространение болезни в местах лишения свободы.
Об этом сообщил глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси, передает Aljazeera.
При этом чиновник не уточнил, будут ли заключенные после эпидемии возвращены в места лишения свободы.
По последним данным, число инфицированных коронавирусом Covid-19 в Иране выросло на 595 человек - их уже более 7 тысяч, а жертвами коронавируса в общей сложности стали 237 человек.
Как сообщалось ранее, в Иране от коронавируса умерла депутат парламента.
Еще напомним, что по прогнозам китайского врача, распространение коронавируса на планете пойдет на спад в июле текущего года.