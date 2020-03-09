Один из сотрудников, работающих в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, заразился коронавирусом. Перед этим он был в отпуске на севере Италии.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

Сотрудник НАТО вернулся из отпуска в конце прошлой недели, он почувствовал себя плохо, у него появились симптомы коронавируса, поднялась температура. Тест на заражение в вирусом Covid-19 показал положительный результат.

Теперь зараженный сотрудник находится в изоляции у себя дома, а сразу же после получения результатов его теста в НАТО проинформировали всех его непосредственных коллег. Теперь они работают из дома. Сообщается, что на сегодня все сотрудники штаб-квартиры НАТО проинформированы о подтвержденном случае заражения коронавирусом.

Помимо этого, в штаб-квартире Североатлантического альянса уже были приняты превентивные меры на основе указаний ВОЗ, чтобы снизить риск дальнейшего распространения инфекции. Например там временно приостановили служебные поездки некоторых сотрудников, дали рекомендации сотрудникам работать из дома и не проводят групповые посещения.

Напомним, в Украине Кабмин решил принять меры в связи с коронавирусом. Так, например правительство разработает процедуру принудительной госпитализации зараженных, а также рассмотрит вопрос ограничения экспорта средств индивидуальной защиты.