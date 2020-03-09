В России зафиксировано три новых случая заболевания коронавирусом. Все они выявлены в Москве. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на данные оперативного штаба.

Уточняется, что теперь общее число подтвержденных случаев инфицирования китайским вирусом в России увеличилось с 17 до 20.

"Установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование", - говорится в сообщении.

Напомним, три новых случая заражения коронавирусом выявлено и в Беларуси, все инфицированные контактировали с уже заболевшими.

Также мы сообщали, что президент Португалии на две недели ушел на карантин из-за коронавируса.