В штабе ООС заявили, что Россия в ближайшее время собирается отправить на временно неподконтрольную территорию Донбасса гражданина Украины, получившего паспорт РФ, который недавно вернулся из Китая и у которого обнаружили симптомы коронавируса.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС на станице в Facebook.

"По данным разведки, на территории Российской Федерации находится мужчина, который недавно вернулся из Китая и у которого обнаружены симптомы коронавируса Covid-19", - сказано в сообщении.

Уточняется, что мужчина - украинец, однако он вопреки законодательству Украины незаконно стал владельцем российского паспорта. Поскольку его место регистрации на временно неподконтрольной территории Донбасса, россияне решили его как можно быстрее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях.

"Этот случай ярко свидетельствует и о неготовности страны-агрессора в случае обострения эпидемиологической обстановки взять под контроль ситуацию в связи с возможным распространением коронавируса даже на своей территории", - сказано в сообщении.

Уточняется, что передислокация мужчины с подозрением на коронавирус произойдет в ближайшее время из российского города Новошахтинск. Его доставят на неконтролируемой участок российско-украинской границы в районе пункта пропуска "Должанский", а дальше - в одну из больниц на территории ОРДЛО.

Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, недавно в штабе операции объединенных сил заявили, что во всех пунктах пропуска на Донбассе при въезде людей на подконтрольную территорию будут измерять им температуру.

В случае подозрений на симптомы коронавируса людей пообещали отправлять в больницу.

Однако тех людей, у кого нет регистрации на подконтрольной Украине территорию, в случае обнаружения симптомов через КПВВ просто не пропустят.