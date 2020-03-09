Президентская партия "Слуга народа" ищет кандидата на должность заместителя министра внутренних дел, который в перспективе мог бы заменить главу МВД Арсена Авакова.

Об этом заявила заместитель главы президентской фракции Евгения Кравчук в интервью 24 каналу.

По ее словам, у фракции есть вопросы к Авакову.

"МВД – это настолько сложное министерство, что предложить новое лицо без опыта... Вторых шансов может не быть, потому что это безопасность людей, это 300 тысяч личного состава. Есть вопросы к господину Авакову: и по полиции, и, очевидно, по другим моментам. Очевидно – и это правда – до сих пор нет кандидата у Владимира Зеленского, который бы полноценно мог гарантировать, что все будет в порядке", - сказала депутат.

Также Кравчук заявила, что Авакова могут заменить в случае, если найдется заместитель главы МВД, который сможет это сделать.

"Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет и мы будем понимать, что этот потенциальный заместитель сможет заменить министра – то вечных людей нет нигде. Об этом свидетельствуют предыдущие увольнения", - сказала Кравчук.

Ранее сообщалось, что поданным СМИ, для Авакова в правительстве могут создать новую должность - силовой вице-премьер.Еще напомним, что глава МВД задекларировал более млн грн зарплаты, компанию в Италии и права на книгу о Ленине.