МИД рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны или отдельные территории государств, наиболее пораженных коронавирусом, от которого в мире погибли уже 3,8 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Украины, где опубликованы рекомендации украинцам в связи с распространением по планете смертельного вируса.

"Соотечественникам, которые продолжают находиться за границей в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования граждан COVID-19, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных вирусом регионов, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее дипломатическое учреждение Украины, а также зарегистрироваться на веб-ресурсе "ДРУГ", следить за рекомендациями по ситуации в отдельных странах, которые размещены на сайте МИД Украины и веб-ресурсе Tripadvisor", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, при возникновении угрозы жизни и здоровью, гражданам Украины рекомендуется безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238-16-57, адрес электронной почты - [email protected].

Ранее "Страна" писала о том, что Трампу пожал руку глава Американского консервативного союза, который был в контакте с зараженным коронавирусом.

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