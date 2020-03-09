В честь 8 Марта в Херсонской областной государственной администрации для депутатов под песню "Смажений кабанчик" группы "Степ" танцевали девушки в откровенных нарядах.

Соответствующее видео в Facebook опубликовала активистка Марина Хромых.

На видео запечатлено, как музыканты под минусовку поют свой хит из 90-ых "Смажений кабанчик", очевидно, прямо в зале заседаний Херсонской ОГА. На подтанцовке у них - две девушки в чулках, открытых топах и экстремально коротких юбках, которые не прикрывают даже их нижнее белье.

В конце музыканты поздравляют всех женщин с праздником, звучат аплодисменты.

Видео: Facebook/ Maryna Khromykh

Напомним, "Страна" писала о том, как украинские политики поздравляли женщин с 8 Марта: Порошенко и Зеленский совпали фразами, а Тимошенко вспомнила Клару Цеткин.