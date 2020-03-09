В начале второй половины дня 9 марта цены на нефть отыграли часть утреннего обвала, когда Brent рухнула более чем на 35%. По состоянию на 12:16 по Киеву стоимость майских фьючерсов Brent составила $35,35 (-28%). Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Интерконтинентальной биржи.

Уточняется, что стоимость апрельских фьючерсов нефти марки WTI составила $32,090 (-28,6%). На 09:59 по Киеву стоимость барреля этой марки нефти составляла $29,81, демонстрируя падение на 38,5%.

Вслед за нефтью часть падения отыграл и российский рубль. На Forex на 12:39 по Киеву курс рубля составил 74,4 за доллар и 84,9 за евро. Ранее их стоимость составляла 75 и 85,9 рублей соответственно.

Напомним, 6 марта ОПЕК и страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. До конца месяца действует соглашение о сокращении на 1,7 млн баррелей в сутки.

Ранее "Страна" писала о том, что МЭА прогнозирует серьезное падение спроса на нефть из-за коронавируса.

Также мы сообщали, что падение цен на нефть обвалило акции российских компаний на бирже Лондона.