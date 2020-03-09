Посетитель конференции консервативных политических действий, который оказался зараженным коронавирусом, контактировал с главой Американского консервативного союза Мэттом Шлаппом. А он в свою очередь жал руку президенту США Дональду Трампу.

Об этом пишет The Washington Post.

На самой конференции присутствовали Трамп и вице-президент Майкл Пенс. Однако пресс-служба Белого дома заявила, что они оба с самим зараженным человеком прямо не контактировали.

Позже Мэтт Шлапп рассказал, что общался с заразившимся коронавирусом на этом мероприятии. А в последний день конференции глава Американского консервативного союза пожал президенту руку. Впрочем, по словам самого Шлаппа, его контакт с зараженным был кратким.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял, что коронавирус - не повод идти к врачу. По его словам, болезнь обычно протекает очень легко, а процент смертности, который приводит ВОЗ, - ложный.