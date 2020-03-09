В Беларуси выявлено три новых случая заражения коронавирусом. Инфицированными оказались люди, контактировавшие с уже заболевшими. Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

"Трое пациентов показали положительный результат РНК коронавируса", - сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

По словам министра, речь идет о "контактах первого уровня" - людях, напрямую контактировавших с уже заболевшими, которые на период карантина были помещены в медицинские учреждения и там проходили обследования.

"Если их повторные тесты дадут положительный результат, то мы сможем говорить о том, что количество заболевших в Беларуси дошло до 9 человек. Пока что мы ожидаем подтверждения результата их анализов", - объяснил Караник.

Как стало известно, из-за коронавируса перенесен визит в Беларусь представителей миссии Международного валютного фонда (МВФ).

"Миссия переносится на неопределенный срок. Это связано с ограничениями на перемещение сотрудников фонда, которые введены в связи с ситуацией вокруг коронавируса в мире", - говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что традиционная обзорная миссия в рамках ст. IV Устава МВФ будет работать в Минске 19-30 марта.

Ранее "Страна" писала о том, что в Великобритании вся нация поднялась на борьбу с коронавирусом.

Также мы сообщали, что китайский врач рассказал, когда распространение коронавируса на планете пойдет на спад.