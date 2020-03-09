Twitter использовал свою новую маркировку "манипуляция СМИ" в отношении видео, размещенного в соцсети президентом США Дональдом Трампом. В ролике содержался отрывок выступления кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Об этом пишет Reuters.

Так, с 5 марта Twitter Inc ввел новые правила. Теперь отредактированные вручную видео, твиты с манипулятивным содержанием или фейками должны быть промаркированы или удалены. Пока что эту маркировку видят не все пользователи, однако один из твитов президента США Дональда Трампа уже получил такую отметку.

Видео, которое было признано манипулятивным, разместил в субботу, 7 марта, директор Белого дома по медиа Дэн Скавино. В отрывке выступления Байдена звучат вырванные из контекста слова "Мы можем лишь переизбрать Дональда Трампа".

Полное предложение Байдена звучало как: "Извините. Мы можем переизбрать Дональда Трампа лишь в том случае, если мы все присоединимся к этому стрелковому отряду. Это должна быть позитивная кампания, так что присоединяйтесь к нам".

Трамп ретвитнул ролик и подписал "Я согласен с Джо". Однако соцсеть отметила на записи, что это манипуляция. А Дэн Скавино в ответ на действия Twitter заявил, что видео не было изменено.

Аналогичный видеофрагмент был размещен на странице Скавино в Facebook. Представители предвыборной кампании Байдена обвинила Facebook Inc. в отсутствии маркировки видео, подобной Twitter.

I agree with Joe! https://t.co/h84mD7jVPW — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2020

Напомним, президент США Дональд Трамп выиграл праймериз в 13 штатах США.