Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 9 марта, в Брюсселе встретится с генсеком НАТО и главами Европейского совета и Еврокомиссии. Об этом сообщается на сайте администрации президента Турции.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит однодневный рабочий визит в Брюссель 9 марта по приглашению председателя Европейского совета Шарля Мишеля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во встрече примет участие и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Будут рассмотрены все аспекты двусторонних отношений между Турцией и Европейским Союзом, будут обсуждены шаги, которые можно предпринять для улучшения сотрудничества", - говорится в сообщении.

Кроме того, запланировано обсуждение региональных и международных вопросов, в частности миграционного, текущих событий в Сирии, особенно в провинции Идлиб. В ходе визита состоится встреча президента Турции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщил в своем Twitter представитель президента Европейского Совета Баренд Лейтс, встреча для "обсуждения отношений ЕС-Турция, включая миграцию, безопасность, стабильность в регионе и кризис в Сирии", начнется в 18:00 (19:00 по Киеву).

Фото: twitter.com

Напомним, Эрдоган обратился к Греции с требованием открыть мигрантам ворота в Европу.

Также мы сообщали, что Эрдоган запретил пускать мигрантов в Грецию через Эгейское море из-за опасности маршрута для них.