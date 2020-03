В понедельник, 9 марта, экипаж Международной космической станции (МКС) захватил при помощи дистанционной руки-манипулятора Cargo Dragon американский грузовой космический корабль Cygnus.

Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства в Twitter.

Так, захват производился при помощи 17-метрового манипулятора Canadarm-2, которым управляла американская астронавтка Джессика Меир. Его совершили в 12:25 по Киеву, после этого корабль стали подводить к американскому сегменту станции - модулю Harmony для последующей стыковки.

CAPTURED! @Astro_Jessica and @AstroDrewMorgan have successfully captured the @SpaceX Dragon at the @Space_Station at 6:25am ET! Installation coverage will begin at 8am ET. pic.twitter.com/64tP1oTH7U