В понедельник, 9 марта, экипаж Международной космической станции (МКС) захватил при помощи дистанционной руки-манипулятора Cargo Dragon американский грузовой космический корабль Cygnus.

Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства в Twitter.

Так, захват производился при помощи 17-метрового манипулятора Canadarm-2, которым управляла американская астронавтка Джессика Меир. Его совершили в 12:25 по Киеву, после этого корабль стали подводить к американскому сегменту станции - модулю Harmony для последующей стыковки.

Напомним, что корабль доставил на МКС около 3,6 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований. Запуск ракеты, которая запускала корабль, переносили несколько раз.