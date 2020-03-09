Американский космический "грузовик", который доставил груз на МКС, успешно захватили при помощи руки-манипулятора
В понедельник, 9 марта, экипаж Международной космической станции (МКС) захватил при помощи дистанционной руки-манипулятора Cargo Dragon американский грузовой космический корабль Cygnus.
Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства в Twitter.
Так, захват производился при помощи 17-метрового манипулятора Canadarm-2, которым управляла американская астронавтка Джессика Меир. Его совершили в 12:25 по Киеву, после этого корабль стали подводить к американскому сегменту станции - модулю Harmony для последующей стыковки.
CAPTURED! @Astro_Jessica and @AstroDrewMorgan have successfully captured the @SpaceX Dragon at the @Space_Station at 6:25am ET! Installation coverage will begin at 8am ET. pic.twitter.com/64tP1oTH7U— NASA (@NASA) March 9, 2020
Напомним, что корабль доставил на МКС около 3,6 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований. Запуск ракеты, которая запускала корабль, переносили несколько раз.