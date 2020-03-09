На МКС при помощи "руки" Cargo Dragon захватили грузовой корабль. Скриншот: Twitter/ NASA

В понедельник, 9 марта, экипаж Международной космической станции (МКС) захватил при помощи дистанционной руки-манипулятора Cargo Dragon американский грузовой космический корабль Cygnus.

Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства в Twitter. 

Так, захват производился при помощи 17-метрового манипулятора Canadarm-2, которым управляла американская астронавтка Джессика Меир. Его совершили в 12:25 по Киеву, после этого корабль стали подводить к американскому сегменту станции - модулю Harmony для последующей стыковки.

Напомним, что корабль доставил на МКС около 3,6 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований. Запуск ракеты, которая запускала корабль, переносили несколько раз.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.