В 2020 году спрос на нефть может снизится на 90 тысяч баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тысяч - в пессимистичном. Такой прогноз дает Международное энергетическое агентство (МЭА). Падение спроса случится впервые с 2009 года. По данным МЭА, это связано с эпидемией коронавируса Covid-19, сообщает "Коммерсант".

Уточняется, что в первом квартале спрос на нефть упал на 2,5 млн баррелей в сутки по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. Это включает в себя предполагаемое ежегодное снижение на 4,2 млн баррелей в сутки в феврале, из которых 3,6 млн баррелей в сутки приходятся на Китай. Ближайшие перспективы рынка нефти в конечном итоге будут зависеть от того, насколько быстро правительства предпримут меры по сдерживанию вспышки коронавируса, отмечает МЭА.

Напомним, в понедельник, 9 марта, при открытии торгов цена на нефть марки Brent обрушилась почти на 30%. На фоне этого также рухнул и курс рубля.

Также "Страна" писала о том, что у Бацьки хотят использовать мировой обвал цен на нефть и заключить с Россией новую сделку.