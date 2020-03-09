Президент Украины Владимир Зеленский накануне старта в Нидерландах суда по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом малазийского рейса МН17 выразил надежду на то, что справедливость будет восстановлена.

Соответствующее сообщение глава государства опубликовал в Twitter.

"Совместно с партнерами из Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов украинские специалисты провели высококлассную работу по сбору доказательств по делу МН17. 9 марта начнется рассмотрение дела в суде в Гааге. Верю, что справедливость будет установлена и виновные понесут ответственность за гибель 298 человек", - написал Зеленский.

Скриншот: Twitter/ Володимир Зеленський

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также прокомментировал старт судебного процесса.

"Приветствую начало 9 марта в Нидерландах судебного разбирательства по делу MH17. Нужно поименно установить всю цепочку преступников, убивших 298 человек. Чтобы больше никто не мог, бросая фейковые теории, издеваться над горем родных и близких. Они имеют право на правду и справедливость", - написал в Twitter Кулеба.

Скриншот: Twitter/ Dmytro Kuleba

Напомним, "Страна" писала о том, что сегодня в Нидерландах начался суд по делу о сбитом на Донбассе Boeing рейса МН17. Мы собрали все, что нужно знать о старте процесса.