Часть родственников погибших при крушении над Донбасом авиалайнера рейса MH17 сообщили суду, который начался сегодня в Нидерландах, о намерении потребовать финансовую компенсацию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В начале слушаний председательствующий судья Хендрик Стейнхаюс объявил, что в суд поступили 84 заявления с требованиями о финансовой компенсации.

Судья не раскрыл детали относительно заявленных требований о компенсации, эти данные будут обнародованы позже. Также он добавил, что заявления о компенсации должны быть должным образом обоснованы.

Известно, что во время слушаний планируют выступить 49 родственников погибших.

Пока не сообщается, граждане каких государств заявили о своем требовании о компенсации, но известно, что в Нидерланды прибыли представители погибших из разных стран, включая одну из самых далеких - Австралию.

Напомним, в катастрофе Boeing-777 рейса MH17 погибло 298 человек, 196 из которых были гражданами Нидерландов.

Напомним, подсудимыми в процессе по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийском Boeing-777 являются трое россиян и один украинец: Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Повестки всем четверым обвиняемым с вызовом в суд были направлены по адресам, известным судебным органам. Однако неизвестно, проживают ли они там в настоящее время. Поэтому судят их заочно.

Ожидается, что слушания будут проходить с 9 по 13 марта, с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября и с 1 февраля по 26 марта 2021 года. Вместе с тем, не исключено, что заседания могут отменяться или переноситься.

Ранее "Страна" писала о том, что в Нидерландах суд по делу о крушении на Донбассе рейса МН17 прервали через полчаса после начала.

Также мы сообщали, что после падения рейса МН17 Нидерланды готовили военную операцию на Донбассе, чтобы вернуть останки погибших.