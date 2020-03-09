В воскресенье, в Международный женский день, 8 марта, родилось 15 девочек. Новорожденных мужского пола оказалось больше - 23.

Об этом со ссылкой на информацию Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации передает УНН.

Так, всего 8 марта в Киеве родилось 38 детей, среди них 23 мальчика и 15 девочек.

Напомним, в воскресенье, 8 марта, по случаю Международного женского дня, в Киеве состоялись "Марш женщин-2020" и "Феминистский марш". Оба мероприятия проходили на Михайловской площади. Кроме того, в этом же месте и в это же время националисты протестовали против абортов. "Страна" писала обо всех мероприятиях и о перформансе с гробом, который устроила группа девушек.

Также мы сообщали, что 8 марта марш за женскую солидарность прошел и в Харькове.