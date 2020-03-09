После того, как Давид Сакварелидзе опроверг "Стране" слухи о своем назначении генпрокурором, это подтвердили так же и наши источники в Офисе президента.

"Источник в Офисе президента заявил "Стране", что кандидатура Давида Сакварелидзе на пост генпрокурора Украины в настоящее время не рассматривается.

По его словам, на вакансию есть три кандидатуры.

Во-первых, это юрист "Квартала", нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас.

Во-вторых, это нынешняя и.о. главы ГБР Ирина Венедиктова.

В-третьих, это бывший замгенпрокурора времен позднего Луценко Сергей Кизь. Его, как сообщает источник, активно лоббирует Игорь Коломойский", - сообщает телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" сообщала, что первый зам Рябошапки Касько написал заявление об уходе, временным генпрокурором стал Чумак.