Утром в понедельник, 9 марта, в Киеве затопило двор на улице Пуюля. Припаркованные там машины оказались в очень глубокой и большой луже воды, которая, очевидно, образовалась из-за аварии на канализации.

Об этом в Facebook сообщают очевидцы.

"Не доброе утро выдалось на ул. Пулюя, 1...", - сообщается на странице "Киев Автомобильный" в Facebook.

Скриншот: Facebook/ Київ Автомобільний

Напомним, "Страна" писала о том, как возле метро "Сырец" в Киеве недавно забил новый гейзер. Из-за сильного дождя со снегом там затопило проезжую часть, а посреди лужи образовался гейзер, из которого хлестала вода. Очевидно, это произошло потому, что ливневки не справляются с нагрузкой.