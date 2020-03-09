Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Житомирской области. Среди погибших - годовалая девочка, которая скончалсь после того, как ее доставили в больницу. Авария произошла утром в понедельник, 9 марта, в Житомирской области. Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.

Уточняется, что трагедия случилась около 04:15 в пгт Любар на автодороге "Житомир - Черновцы". По предварительным данным, 23-летний водитель BMW-523 не справился с управлением, автомобиль выехал на полосу встречного движения, где протаранил легковушку "Дэу Ланос".

После столкновения от полученных травм на месте ДТП погибли оба водителя и пассажирка "Дэу Ланос". Позже в реанимации скончался и ребенок, который также находился в "Дэу Ланос".

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как стало известно, погибшие в аварии 35-летняя пассажирка "Дэу Ланос" и ее годовалая дочка ехали от родственников в Хмельницкой области в автомобиле такси. Они спешили в столичный аэропорт. Вероятно, они должны были вылететь за границу. Женщина являлась гражданкой Украины, а у ее маленькой дочери было итальянское гражданство.

Фото: zt.npu.gov.ua

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