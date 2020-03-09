Давид Сакварелидзе назвал сплетнями, появившуюся в последние дни информацию о своем скором назначении генпрокурором вместо отправленного в отставку Руслана Рябошапки. При этом отметил, что сам он "никуда не рвется".

"Как классно, когда тебя любят и ценят, даже такие г@внометы как те, кто разгоняет сплетни. В тот момент, когда ты никуда не рвешься. Могу сказать, что у меня годами сформировался навык просчитывать, откуда идет атака. Причем оркестрированная. Ровно год назад один из народных депутатов напал на меня с вопросом, когда в очередной раз поднялась тема по будущему назначению генпрокурора. Он кричал, что в Украину бандиты пригласили Давида, чтобы он крышевал добычу песка. А второй орал в эфире лояльного им канала, что наша эффективность была нулевой. Поэтому методы, текст и офис, откуда идут эти слухи мне уже знакомы. Добавлю, пусть мы неактивны, но начеку и в хорошей форме", - заявил Давид Сакварелидзе "Стране".

Ранее "Страна" сообщала, что первый зам Рябошапки Касько написал заявление об уходе, а временным генпрокурором стал Чумак.