Судебное слушание по делу о крушении MH17, которое сегодня, 9 марта, началось в Нидерландах, было прервано через полчаса после начала из-за технических неполадок. Об этом сообщает Телеграм-канал "РИА Новости".

Фото: telegram.org

Напомним, подсудимыми в процессе по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийском Boeing-777 являются трое россиян и один украинец: Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Повестки всем четверым обвиняемым с вызовом в суд были направлены по адресам, известным судебным органам. Однако неизвестно, проживают ли они там в настоящее время. Поэтому судят их заочно.

Ожидается, что слушания будут проходить с 9 по 13 марта, с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября и с 1 февраля по 26 марта 2021 года. Вместе с тем, не исключено, что заседания могут отменяться или переноситься.

Ранее "Страна" писала о том, что в Bellingcat рассказали детали о старте процесса по делу сбитого на Донбассе Boeing рейса МН17.

Также мы сообщали, что в Украине снимут фильм "Железные бабочки" о крушении рейса МН17 на Донбассе.