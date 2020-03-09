В Китае прогнозируют, что коронавирус будет распространятся по миру до конца июня текущего года.

Об этом со ссылкой на китайского эпидемиолога Чжуна Наньшаня пишет "Интерфакс-Украина".

"Необходимо усилить санитарный контроль на границах и установить жесткую карантинную политику для приезжих из зарубежных регионов, затронутых эпидемией", - сказал ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань.

По его словам, провинции Гуандун, которая является крупным китайским международным хабом, "возможно, понадобится помощь, чтобы контролировать приезд из таких районов мира".

Помощь может включать защитные медицинские комплекты, наборы тестов для определения коронавируса, оборудование и протоколы лечения заболевания.

Напомним, появилось распоряжение Кабмина об экстренных мерах по борьбе с коронавирусом. Так, в Украине могут ввести запрет на экспорт средств индивидуальной защиты и разработать процедуру принудительной госпитализации для зараженных, которые отказываются от лечения.