Президент Украины Владимир Зеленский с первой леди страны Еленой Зеленской почтили память великого украинского поэта Тараса Шевченко по случаю 206-й годовщины со дня его рождения. Об этом сообщается на странице Офиса президента в соцсети.

Уточняется, что Владимир и Елена Зеленские возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Киеве. Также опубликованы фото с этого мероприятия.

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Напомним, день рождения великого Кобзаря, который прожил всего 47 лет, отмечают 9 марта.

Ранее "Страна" писала о том, что в 205-ю годовщину рождения Тараса Шевченко стихи Кобзаря звучали по-шведски, литовски и даже по-персидски.

Также мы сообщали, что во Львове состоялся конкурс двойников Тараса Шевченко.