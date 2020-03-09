Чета Зеленских возложила цветы к памятнику Шевченко в Киеве в честь его 206-летия
Президент Украины Владимир Зеленский с первой леди страны Еленой Зеленской почтили память великого украинского поэта Тараса Шевченко по случаю 206-й годовщины со дня его рождения. Об этом сообщается на странице Офиса президента в соцсети.
Уточняется, что Владимир и Елена Зеленские возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Киеве. Также опубликованы фото с этого мероприятия.
Фото: facebook.com/president.gov.ua
Напомним, день рождения великого Кобзаря, который прожил всего 47 лет, отмечают 9 марта.
Ранее "Страна" писала о том, что в 205-ю годовщину рождения Тараса Шевченко стихи Кобзаря звучали по-шведски, литовски и даже по-персидски.
Также мы сообщали, что во Львове состоялся конкурс двойников Тараса Шевченко.
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