В случае, если у ребенка при температуре холодные руки и ноги и он просит накрыть его одеялом, стоит обязательно это сделать, при этом нельзя закрывать ему нос - чтобы не затруднять процесс дыхания.

Об этом в Instagram сообщил известный врач Евгений Комаровский, отвечая на вопрос своих подписчиков.

Педиатр обратил внимание, что если врачи говорят о том, что конечности становятся холодными из-за спазма сосудов и советуют принимать "Но-шпу", слушать их не стоит. Потому что это лекарство никак не связано с сосудами, а давать его детям и вовсе не стоит.

А вот приложить грелку к ногам и рукам можно, только нужно не перестараться с температурой и временем воздействия.

"Когда горячая грелка будет приложена к спазмированной холодной ноге, то можно ребенка и до ожога довести. Поэтому сначала возьмите эту грелку и убедитесь, что ее температура не выше 38 градусов - причем это предел - и положите на ножки, если этого хочется, если об этом просит ребенок", - написал Комаровский.

По его словам, если ребенку холодно и он просит укрыть его одеялом - нужно обязательно это сделать.

"Только не закрывайте ему нос, чтобы он мог нормально дышать. Я на этом много раз уже фиксировал внимание, но повторюсь еще, поскольку это очень важно: при высокой температуре должен быть чистый прохладный воздух, но теплая одежда. Ощущение холода и то, что вы ребенка раскрыли, дав контактировать коже с холодным воздухом, как раз и приводит к спазму сосудов кожи. В результате процесс отдачи тепла организмом в окружающую среду ухудшается, и температура не падает", - написал врач.

По его словам, точно так же не улучшает состояние температурящего ребенка холодные ванны или оборачивание мокрыми холодными простынями. Это эффективно, если температура воды будет не ниже 36 градусов.

Скриншот: Instagram/ doctor_komarovskiy

Напомним, недавно Комаровский напомнил о более опасных, чем коронавирус болезнях, которые распространены в Украине: гриппе, столбняке, кори, туберкулезе, сифилисе, коклюше.