Сегодня главная мировая новость - это обвальное падение мировых цен на нефть. Фьючерсы упали в среднем на 30%. Что стало крупнейшим снижением за последние 29 лет - со времен войны в Персидском заливе.

Нефть теперь стоит 28-31 доллар за баррель и может подешеветь еще. Это вызвало следом обвал рубля - и схожие проблемы у всех нефтедобывающих стран.

Основных причин две. Первая - коронавирус. И вторая, вытекающая из нее - выход Москвы из нефтяной сделки с другими экспортерами нефти, которые не смогли договориться уменьшить добычу, чтобы удержать цены.

Что вызвало настоящую ценовую войну России и Саудовской Аравии.

"Страна" разбиралась, почему валятся мировые индексы с нефтью и что это означает для Украины.

Движение вниз

Разберемся, как падали цены на нефть.

Еще в пятницу, 6 марта, две основных марки тоговались в ценовом диапазоне 41 доллар для WTI и порядка 45 долларов за Brent.

Но в понедельник нефтяные рынки очнулись будто в похмелье от 8 марта - обвалившись до 28 и 31 доллара соответственно.

Чуть позже, к обеду цены отыграли назад несколько долларов. Но в целом биржевые графики напоминали обрыв.

Параллельно начали падать валюты и индексы нефтедобывающих держав.

В России нефть по традиции потянула за собой рубль. Курс доллара превысил 72 рубля, а евро - 82. Российская валюта упала на 4,5%.

При этом исторический минимум по доллару был 85,75 рубля, а евро — 93,6 рубля. Тогда, в январе 2016 года, нефть тоже дешевела до 30 долларов за баррель.

Также рекордно рухнули российские ценные бумаги на Лондонской бирже:

Новатэк -27,5%

Лукойл -25,6%

Сбербанк -25,2%

Роснефть -23,5%

Газпром -20,1%

ВТБ -18,4%

НЛМК -17,4%

Газпром нефть -14,5%

Норильский никель -10,5%

Евраз -14,6%

Одновременно на 10% упали акции Saudi Aramсo, главной нефтяной компании Саудовской Аравии. На 8% обвалились и рынки нефтедобывающих стран Африки.

Вниз пошли и мировые биржи.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 4,07%. Снизился почти на 6% индекс Nikkei в Токио. На Шанхайской фондовой бирже индекс SSEC упал на 2,11%.

Европейские биржи в понедельник тоже открылись падением. Лондонский индекс FTSE просел на 8,54%, немецкий DAX - на 8,09%, французский CAC 40 - на 6,31%.

Все это случилось после обвала нефтяных котировок. Но что произошло с нефтью?

Причина №1. Коронавирус

Спрос на нефть начал падать еще в середине февраля. Тогда он впервые за десять лет пошел вниз.

Причиной стал коронавирус, который добрался до Европы, уронив деловую активность и туризм. Незадолго до начала нефтяного коллапса из-за Covid-19 обвалились индексы крупнейших европейских компаний.

Цена нефти тогда подошла к 50 долларам за баррель и собиралась падать дальше. В нефтедобывающих странах забили тревогу. Владимир Путин 1 марта провел экстренное совещание, где заявил, что экономика РФ выдержит 42 доллара - именно такая цифра заложена в бюджет.

При этом министр финансов России Антон Силуанов ранее успокаивал, что даже если цена на нефть упадет до 30 долларов за баррель и продержится на таком уровне до четырех лет, правительство сможет полностью профинансировать все бюджетные расходы за счет своих резервов.

И сегодня цена подошла именно к такому рубежу. Причиной стал уже не сам коронавирус - а вызванные им противоречия между нефтяными государствами.

Причина №2. Война Москвы и Эр-Рияда

В пятницу, 6 марта, провалились переговоры России с ОПЕК - организацией стран-экспортеров нефти. Они не смогли договориться с Москвой, чтобы снизить объемы добываемого сырья - и тем самым удержать цены от падения.

До этого РФ и другие экспортеры три года подряд без проблем договаривались. Последняя такая сделка еще действует до 31 марта. Но после нее каждый будет сам за себя.

Вкратце ситуация такая. ОПЕК предложила не входящим в организацию странам-экспортерам отреагировать на падение рынков, вызванное вирусом. И договориться о сокращении добычи нефти.

Однако выйти на сделку не удалось из-за полярных позиций России и Саудовской Аравии.

Москва предлагала продлить сделку, которая действует еще с 2017 года, но не надолго - до конца второго квартала 2020 года. Саудовская Аравия же хотела снизить добычу еще на полтора миллиона баррелей в сутки - и сразу до конца года.

К консенсусу прийти не удалось. И прогнозы на это фиаско были еще раньше: в феврале российские нефтяники заявляли, что их нынешний уровень добычи полностью устраивает. Примерно то же самое заявлял Путин на совещании 1 марта.

Поведение Москвы, казалось бы, нелогичное: ведь выгодно добывать меньше, а зарабатывать - больше. Однако у России оказался свой серьезный резон.

Как объяснили в госкомпании "Роснефть", никакого смысла в сокращении добычи нет - на освободившиеся рынки заходит сланцевая нефть США, которая при относительно высоких ценах становится рентабельной. То есть объем нефти на рынке не уменьшается. А значит и цены остаются прежними.

"С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи", - заявил глава пресс-службы компании Михаил Леонтьев.

Для "сланца" критической является цена в 25 долларов за баррель, сообщили в Международном энергетическом агентстве. Ниже - добыча начинает сокращаться. Как видим, цена подбирается именно к этому показателю.

Россия же после срыва сделки с ОПЕК готовится наращивать добычу на 300 тысяч баррелей в сутки. И пусть даже по низкой цене - но рынки останутся за Москвой. По крайней мере, там так считают.

Последствия этого решения не заставили себя ждать. 9 марта цены на нефть обвалились. Произшло это потому, что на выходных Саудовская Аравия начала натурально затапливать рынок "черным золотом" по сниженным ценам, предупредив, что добыча будет расти.

"Это является элементом агрессивной кампании по захвату доли российского сегмента рынка", - считает The Wall Street Journal.

Одновременно министерство финансов РФ напомнило, что в Фонде национального благосостояния хранятся 150 миллиардов долларов, которых при самых низких ценах на нефть хватит на 6-10 лет.

Также, в отличие от прежних кризисов 2008 года и 2014-2015 годов, экономика России выглядит более устойчивой к падению нефтяных цен и девальвации рубля. Помимо накопленных резервов, за последние 6 лет значительно снизились объемы импорта, а также зависимость от иностранных кредитов (после введения санкций против РФ в 2014 году, компании из РФ резко снизили объемы заимствования за границей).

То есть вызов принят и Москва готовится к длительной нефтяной борьбе со США и лояльной к ней ближневосточной монархией.

В то же время - падение цен на нефть всегда был предвестником кризисных явлений в мировой экономике.

Последствия для Украины

О том, что коронавирус может ускорить пришествие нового мирового экономического кризиса, говорили еще зимой. И вот теперь многие считают, что прогнозы начали сбываться.

"Кризис о котором так долго говорили, наступил, - пишет известный украинский бизнесмен Евгений Черняк. - Нефть минус 30%. Дефолт Ливана. Предполагаемый дефолт Украины при пике внешних выплат 5.4 миллиарда долларов.

Девальвация национальных валют.

Рост золота.

Коронавирус.

Отсутствие договорённости по квотам добычи нефти в ОПЕК.

320% годовых объёмов долговых обязательств в мире.

Неэффективность и популизм развивающихся экономик.

Хорошие новости только для экономик эффективно работающих даже при санкциях, имеющих развитое внутреннее производство и имеющих большой Фонд Накопления, с инвестициями в золото.

Чёрный Понедельник.

9 марта.

Будет весело.

Всем пристегнуться".

При этом, низкие цены на нефть для Украины, которая импортирует энергоресурсы, при первом приближении выгодны. Но это лишь на первый взгляд.

Главные риски состоят в том, что инвесторы при турбулетности мировой экономики обычно первым делом бегут с развивающихся рынков (а это удар и по рынку укаинских облигаций госзайма). А дешевеющая нефть обычно тянет за собой падение цены на сырьевой экспорт по всему миру - то есть и в Украине, которая зарабатывает валюту на торговле сырьем.

Об этом пишет телеграм-канал "Политика Страны".

"Сегодня резко упала цена на нефть (эффект от провала переговоров ОПЕК и России о сокращении добычи) и падает курс рубля.

В Украине по этому поводу традиционный праздник.

Но стоит напомнить две вещи:

1. Вслед за ценой на нефть, как правило, идут вниз цены и на другие сырьевые товары. В том числе и те, что экспортируются Украиной.

2. Падение цены на нефть углубляет мировую экономическую турбулентность. А значит - инвесторы будут шарахаться от любых развивающихся рынков. В том числе - и украинского. А это - прямой и очень сильный удар по пирамиде ОВГЗ, на которой в последние годы покоилась стабильность гривны. Тем более, что иностранцы уже начали сбрасывать облигации Украины еще до "черного понедельника" (подробнее о ситуации на валютном рынке Украины читайте здесь).

Сегодня у нас выходной.

А вот завтра - открытие торгована валютном рынке. Посмотрим, что там будет".