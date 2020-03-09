Бумаги российских компаний рухнули на бирже Лондона. Фото: Flickr

После стремительного падения цен на нефть 9 марта бумаги российских компаний в Лондоне открыли торги обвалом до 27%. 

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости". 

Так, цены на акции российских компаний снизились на: 

  • Новатэк -27,5%
  • Лукойл -25,6%
  • Сбербанк -25,2%
  • Роснефть -23,5%
  • Газпром -20,1%
  • ВТБ -18,4%
  • НЛМК -17,4%
  • Газпром нефть -14,5%
  • Норильский никель -10,5%
  • Евраз -14,6%

Скриншот Telegram-канала РИА Новости

Скриншот: t.me/rian_ru

Напомним, после того как страны ОПЕК+ 6 марта по итогам переговоров в Вене не смогли договориться с Россией о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса, утром 9 марта мировые цены на нефть обрушились на 31%.

После этого в Минфине РФ заявили, что Россия выдержит потери бюджета от падения цены на нефть в течение 10 лет.

Также мы писали о том, что после падения цен на нефть в России рухнул рубль.

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