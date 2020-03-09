Падение цен на нефть обвалило акции российских компаний на бирже Лондона
После стремительного падения цен на нефть 9 марта бумаги российских компаний в Лондоне открыли торги обвалом до 27%.
Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".
Так, цены на акции российских компаний снизились на:
- Новатэк -27,5%
- Лукойл -25,6%
- Сбербанк -25,2%
- Роснефть -23,5%
- Газпром -20,1%
- ВТБ -18,4%
- НЛМК -17,4%
- Газпром нефть -14,5%
- Норильский никель -10,5%
- Евраз -14,6%
Скриншот: t.me/rian_ru
Напомним, после того как страны ОПЕК+ 6 марта по итогам переговоров в Вене не смогли договориться с Россией о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса, утром 9 марта мировые цены на нефть обрушились на 31%.
После этого в Минфине РФ заявили, что Россия выдержит потери бюджета от падения цены на нефть в течение 10 лет.
Также мы писали о том, что после падения цен на нефть в России рухнул рубль.