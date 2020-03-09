Минск может заключить выгодное соглашение с Москвой по поставкам сырья на фоне снижения мировых цен на нефть.Такое заявление сделал премьер-министр Беларуси Сергей Румас, сообщает "Белта".

Также белорусский премьер назвал неординарным решение России о продаже Минфином валюты. Также Сергей Румас заявил, что Беларусь пока не может оценить все последствия девальвации российского рубля и резкого снижения цен на нефть, но будет следить за развитием событий.

"Наш Национальный банк исходя из этого будет выстраивать свою стратегию",- пояснил премьер.

Русмас добавил, что в настоящее время есть дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией по нефти. Других подробностей он не уточнил.

Напомним, в понедельник, 9 марта, на мировых рынках рухнула цена на нефть. Падение составило около 30%, марка Brent в ходе торгов пробила прежний минимум в 31,38 доллара за баррель и продолжила падать в цене. Это спровоцировало и падение рубля.

Также мы сообщали, что падение цен на нефть обвалило акции российских компаний на бирже Лондона.