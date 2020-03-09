У Бацьки хотят использовать мировой обвал цен на нефть и заключить с Россией новую сделку
Минск может заключить выгодное соглашение с Москвой по поставкам сырья на фоне снижения мировых цен на нефть.Такое заявление сделал премьер-министр Беларуси Сергей Румас, сообщает "Белта".
Также белорусский премьер назвал неординарным решение России о продаже Минфином валюты. Также Сергей Румас заявил, что Беларусь пока не может оценить все последствия девальвации российского рубля и резкого снижения цен на нефть, но будет следить за развитием событий.
"Наш Национальный банк исходя из этого будет выстраивать свою стратегию",- пояснил премьер.
Русмас добавил, что в настоящее время есть дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией по нефти. Других подробностей он не уточнил.
Напомним, в понедельник, 9 марта, на мировых рынках рухнула цена на нефть. Падение составило около 30%, марка Brent в ходе торгов пробила прежний минимум в 31,38 доллара за баррель и продолжила падать в цене. Это спровоцировало и падение рубля.
Также мы сообщали, что падение цен на нефть обвалило акции российских компаний на бирже Лондона.