В воскресенье, 8 марта, в Днепре спасатели помогли выбраться на волю коту, который упал в колодец и не смог выбраться из него самостоятельно.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Так, инцидент произошел около полудня на улице Халхингольской в Днепре. Спасателей вызвала хозяйка кота, который угодил в колодец. На место выехали сотрудники ГСЧС. На месте при помощи веревки один из них спустился на дно колодца и достал кота, который находился на глубине шесть метров. Животное спасли, сейчас оно находится в безопасности.

К работам привлекали 5 человек личного состава и одну единицу пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Напомним, в Киеве на Борщаговке люди спасли испуганного кота, который взобрался на дерево, но самостоятельно слезть не смог. Они растянули полотно, а один из мужчин взобрался на дерево и спилил ветку, на которой сидело испуганное животное.