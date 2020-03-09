В Днепре спасатели вытащили из колодца кота. Фото: dp.dsns.gov.ua

В воскресенье, 8 марта, в Днепре спасатели помогли выбраться на волю коту, который упал в колодец и не смог выбраться из него самостоятельно. 

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области. 

Так, инцидент произошел около полудня на улице Халхингольской в Днепре. Спасателей вызвала хозяйка кота, который угодил в колодец. На место выехали сотрудники ГСЧС. На месте при помощи веревки один из них спустился на дно колодца и достал кота, который находился на глубине шесть метров. Животное спасли, сейчас оно находится в безопасности. 

К работам привлекали 5 человек личного состава и одну единицу пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Спасатель спасает кота из колодца

Спасатель спасает кота из колодца

Фото: dp.dsns.gov.ua

Напомним, в Киеве на Борщаговке люди спасли испуганного кота, который взобрался на дерево, но самостоятельно слезть не смог. Они растянули полотно, а один из мужчин взобрался на дерево и спилил ветку, на которой сидело испуганное животное.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.