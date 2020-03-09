Молодая девушка погибла и еще двое человек пострадали в результате ДТП, которое произошло на трассе "Днепр - Николаев" в воскресенье, 8 марта. Получившая смертельные травмы девушка была пассажиром автомобиля Volvo, водитель которого, по предварительным данным, не справился с управлением. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

"8 марта около 21:00 на автодороге Н-11Днипро-Николаев близ села Мешково-Погорелово в районе Баштанского кольца водитель, управляя автомобилем Volvo, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и перевернулся в блиндаж", - говорится в сообщении.

В результате ДТП 20-летняя девушка погибла на месте происшествия, еще двух пострадавших с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии. На месте работала следственно-оперативная группа и эксперты.

Фото: mk.npu.gov.ua

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