Шесть человек погибли в австрийских Альпах в результате схождения лавин. Среди погибших - пятеро туристов из Чехии (двое мужчин и три женщины), несчастье с которыми произошло в горном регионе Дахштайн, примерно в 80 км к юго-востоку от Зальцбурга. Об этом сообщает BBC.

Еще один погибший - 33-летний полицейский, которого накрыло лавиной во время учений в южной части Каринтии.

Глава провинциальной горноспасательной службы Кристоф Преймсбергер проинформировал, что первая лавина имела ширину от 150 до 200 метров и длину около 400 метров.

В свою очередь на сайте ГСЧС Украины предупреждают о высокой снеголавинной опасности в Украине.

"По данным Укргидрометцентра, 9 марта в высокогорьях Ивано-Франковской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении ГосЧС за 9 марта.

Ранее "Страна" писала о том, что в Грузии нашли тело украинского туриста, погибшего под лавиной.

Также мы сообщали, что число жертв снежной лавины в Турции выросло до 38.