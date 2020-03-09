В понедельник, 9 марта, на мировых рынках рухнула цена на нефть. Падение составило около 30%, марка Brent в ходе торгов пробила прежний минимум в 31,38 доллара за баррель и продолжила падать в цене.

Это спровоцировало и обвал рубля в России, как передает РИА Новости в своем Telegram-канале. Причем падение после открытия международных торгов было стремительным.

Курс рубля по отношению к доллару США опустился до 75 рублей. А цена евро выросла до 86 рублей.

После стремительного обвала цен на нефть утром 9 марта Министерство финансов РФ заявило, что российский Фонд национального благосостояния (ФНБ) сможет 6-10 лет покрывать потери бюджета от падения нефти до $25-30 за баррель.

Уточняется, что по состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн рублей (150,1 млрд долларов).

Между тем, рост доллара на каждый 1 рубль выше 65,7 руб дает бюджету дополнительно 70 млрд рублей.

При этом, согласно бюджетному правилу, позволяющему поддерживать бюджет при падении нефти, когда Urals дешевеет, валюту из ФНБ выбрасывают на рынок. Это одновременно помогает стабилизировать рубль. Намерен ли он продавать валюту, Минфин РФ не указал. По бюджетному правилу продавать валюту из ФНБ можно будет только в апреле, если средняя цена нефти за месяц будет ниже $42,2.